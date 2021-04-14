Türkiye Son dakika: THY, Rusya'ya uçak seferi düzenleneceğini duyurdu

Son dakika: THY, Rusya'ya uçak seferi düzenleneceğini duyurdu

Türkiye

Son dakika: THY, Rusya'ya uçak seferi düzenleneceğini duyurdu

Rusya koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye uçuşları askıya aldığını duyurmuştu. THY'den yapılan açıklamada pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer Moskova'ya sefer düzenleneceği belirtildi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:52 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları(THY), koronavirüs vakalarını artmasından dolayı Rusya tarafından uçuşların askıya alındığını ve anlaşma gereği pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer Moskova'ya sefer düzenleneceğini açıkladı.

Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferi yapılmasını yasaklamasının ardından, tarifeli uçuşlar da haftada iki ile sınırlandırılmıştı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yolculara yönelik olarak yapılan duyuruda, "Resmi makamlarca alınan karar uyarınca 15.04.2021 ile 01.06.2021 tarihleri arasındaki Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz" denildi.


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