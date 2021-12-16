Türkiye Son dakika: THY uçağı Erbil’e zorunlu iniş yaptı

Son dakika: THY uçağı Erbil’e zorunlu iniş yaptı

Türkiye

Son dakika: THY uçağı Erbil’e zorunlu iniş yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinden İstanbul’a giden Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra arıza nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

16 Aralık 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Irak basınında yer alan haberde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinden İstanbul’a gitmekte olan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan havalandıktan birkaç dakika sonra çıkan bir arıza nedeniyle havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Vuşyar yaptığı açıklamada, Erbil’den İstanbul’a gitmekte olan 300 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan 20 dakika sonra meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirterek, arızanın giderilmesi ardından uçağın yolculuğuna devam edeceğini belirtti.

ERBİL (İHA)

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