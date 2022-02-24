Son dakika: THY Ukrayna seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

NE OLDU?

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus işgali başladı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı.















