THY'de bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında İlker Aycı'nın istifasının ardından Prof. Dr. Ahmet Bolat Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak seçildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, doktorasını Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında yapan Ahmet Bolat'ın THY ailesine 2005 yılında Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu başkan olarak katıldığı belirtildi. Bolat'ın 2012 yılından bu yana ise şirkette genel müdür (yatırım ve teknoloji) yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.









KURUL ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın görüşlerine de yer verildi. Bolat, "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Öncelikle bana bu görevi tevdi eden kurul üyelerine teşekkür ederim. Layık görüldüğüm görev ve sorumluluğun ne derece önemli olduğunun farkındayım.

Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yolları'nın yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan M. İlker Aycı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy'a şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış oldukları değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULUNA İKİ YENİ ÜYE

Öte yandan, açıklamada Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ile Kaptan Pilot Mehmet Kadaifçiler'in THY Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği bildirildi. Kadaifçiler'in, aynı zamanda Uçuş işletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı duyuruldu.

AHMET BOLAT KİMDİR?

1959 Konya doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984'te ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

Profesör Ahmet Bolat akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

THY'de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Profesör Ahmet Bolat uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır

2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)