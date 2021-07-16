Türk Hava Yolları kurban bayramı tatilini kapsayan 16 – 25 Temmuz tarihleri arasında 427 ek yurtiçi sefer gerçekleştirecek.

Bayrak taşıyıcı havayolunun düzenleyeceği ek seferler İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’nden Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 havalimanına gerçekleşecek. Misafirlerinin seyahat talep ve beklentilerini analiz eden Türk Hava Yolları gerçekleştireceği 249 ek seferi İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarıyla icra edecek, başarılı marka AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 74 ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 100 ek sefer gerçekleştirecek. Yeni büyüme stratejisiyle yurtdışı uçuşlara da başlayan AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurtdışında 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek.

Bayram tatili sürecinde oluşacak seyahat talebini karşılamak üzere düzenlenen ek seferlerde Trabzon’a İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli’nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon 16 – 25 Temmuz tarih aralığında 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak. Trabzon’u 48 ek uçuş ile Bodrum – Milas ve 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek sefer sayısının en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi ve 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar günleri olacak.



