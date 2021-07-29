Ekonomi Son dakika: THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Son dakika: THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Ekonomi

Son dakika: THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Türk Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 23:01 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yangın bölgelerine uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı. 

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.


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