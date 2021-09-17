Türkiye Son dakika... TIR ile öğrenci servisi çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika... TIR ile öğrenci servisi çarpıştı! Yaralılar var

Türkiye

Son dakika... TIR ile öğrenci servisi çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika... Kütahya'da TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

17 Eylül 2021, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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İsmail Ç. idaresindeki tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

AA

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