Son dakika... TIR ile öğrenci servisi çarpıştı! Yaralılar var
Son dakika... Kütahya'da TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
17 Eylül 2021, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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İsmail Ç. idaresindeki tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.
AA
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