Türkiye Son dakika: Tıraş yüzünden tartıştığı berberi öldürdü

Son dakika: Tıraş yüzünden tartıştığı berberi öldürdü

Türkiye

Son dakika: Tıraş yüzünden tartıştığı berberi öldürdü

Kilis'te Ali Osman Karabalık isimli berber, müşterisi Yahya B ile tıraş yüzünden tartıştı. Yahya B. tüfeğiyle berber Karabalık'ı öldürdü.

18 Temmuz 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti. Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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