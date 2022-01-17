Türkiye Son dakika! Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yangın!

Son dakika! Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yangın!

Türkiye

Son dakika! Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yangın!

İstanbul’da Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın iki farklı durağında yangın çıktı. Edirnekapı'da bir anda vagonu saran duman nedeniyle yolcular panik yaşadı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 13:49 Son Güncelleme:
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Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın çıktı.


Edirnekapı istasyonunda duran tramvayın vagonunu saat 11.30 sıralarında duman sardı. Yolcular arasında panik yaşandı. Yolcular hemen tahliye edilirken yaşanan panik kameraya yansıdı. Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın söndürüldü.

Diğer yangın ise yine aynı hatta sefer yapan farklı bir tramvayda saat 11.00 sıralarında çıktı. Tramvaydan Sultangazi'de bulunan Yenimahalle İstasyonu'nda dumanlar yükselmeye başladı. Yangına istasyondaki görevli personeller, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

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