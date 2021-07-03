Son dakika... 'Tosuncuk' bu akşam Türkiye'ye geliyor
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak' dedi.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellendi.
Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak.
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