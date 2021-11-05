Türkiye Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi ifade vermeyi reddetti

Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi ifade vermeyi reddetti

Türkiye

Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi ifade vermeyi reddetti

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Brezilya'dan İstanbul'a getirildi. Tosuncuk'un ağabeyinin sorgusu dün saat 13.30'da başladı.

05 Kasım 2021, Cuma 08:43 Son Güncelleme:
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Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

BREZİLYA'DAN GETİRİLDİ

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.

"SUSMA HAKKIMI KULLANACAĞIM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna dün saat 13.30'da başlandı.

Ancak "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" diyen şüpheli Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 08.00'de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


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