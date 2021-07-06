Türkiye Son dakika: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı konuldu

Son dakika: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı konuldu

Türkiye

Son dakika: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı konuldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilmesinin ardından ifadesi sürüyor. Son dakika gelişmesine göre, Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı konuldu.

06 Temmuz 2021, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı.

Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.



HAKKINDAKİ İDDİALAR

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilmesinin ardından kirli çamaşırları tek tek ortaya dökülüyor. Çiftlik Bank'ın bilgisayar yazılımcısı Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Tosuncuk'un tüm kirli işlerini açıkladı. Paralarla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Tosuncuk'un şirketin CEO'sunu ifadesinden dönmesi için tehdit ettirdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Tosuncuk teslim olmadan önce bir şahıs için suikast planı hazırlıyordu. 



EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kurucu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.

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