İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı.

Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.









HAKKINDAKİ İDDİALAR

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilmesinin ardından kirli çamaşırları tek tek ortaya dökülüyor. Çiftlik Bank'ın bilgisayar yazılımcısı Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Tosuncuk'un tüm kirli işlerini açıkladı. Paralarla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Tosuncuk'un şirketin CEO'sunu ifadesinden dönmesi için tehdit ettirdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Tosuncuk teslim olmadan önce bir şahıs için suikast planı hazırlıyordu.









EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kurucu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.

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