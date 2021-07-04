Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın'ı taşıyan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan dün Türkiye saati ile 09.40'ta havalandı.

İstanbul Havalimanına saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü. Aydın daha sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında buraya getirilen ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenilen Aydın buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

TRT Haber'in edindiği bilgilere göre; Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mahmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.







