Türkiye Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'un sorgusu bitti, tutuklama talebiyle sevk edildi

Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'un sorgusu bitti, tutuklama talebiyle sevk edildi

Türkiye

Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'un sorgusu bitti, tutuklama talebiyle sevk edildi

Son dakika haberi...Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 4 saatlik savcılık sorgusu biten Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:31 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mehmet Aydın sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Milliyet


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