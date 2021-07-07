Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'un sorgusu bitti, tutuklama talebiyle sevk edildi
Son dakika haberi...Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 4 saatlik savcılık sorgusu biten Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:31 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Mehmet Aydın sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Milliyet
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