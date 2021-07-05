Özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın hakkında şoke edici gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tosuncuk'un, 'Metamfetamin' üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirttiği, etkin pişmanlıktan yararlanan şirketin CEO'sunu avukatı aracılığıyla ifadesinden dönmesi için tehdit ettirdiği ve husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığı ortaya çıktı.

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı.

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'de kurulan özel bir ekip, 3 Temmuz Cumartesi THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Tosuncuk'u Türkiye'ye getirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Havalimanına inen uçakta gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

Çiftlik Bank vurgununda şirketin bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Şoke edici gerçekleri açıklayan CEO, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için kurduğu şirketi ifşa etti.

Ümraniye Belediyesinde Ümraniye Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarını yöneten ve belediyenin medya sorumluluğu yürüten ekipten basın ve yayında görevli olan Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un şirkette çalışmaya başladıktan sonra Çiftlik Bank'tan elde edilen parayı aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğu ve şirketi üçüncü bir şahsa devredip paraları çeşitli gerekçelerle havale edip ardından şirketin sermayesini düşürmek için ilanlar verdiği ortaya çıktı..

SUİKAST PLANI

Soruşturma sürerken, Çiftlik bank CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıkan Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığı tespit edildi. Etkin pişman Yurdakul, 'Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu.

"MEHMET DE UYUŞTURUCU KULLANIRDI"

Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi.

Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı.' Diye çarpıcı gerçekleri anlattı.

ŞİRKET CEO'SUNU TEHDİT ETTİRDİ

Bu sırada etkin pişman olup, Aydın'ın tüm kirli işlerini ifşa eden Cumhur Yurdakul, Suat Fehmi Emur'un da Tosuncuk'u dolandırdığını anlattı. Yurdakul ifadesinde "Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı.

Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi" dedi. İfadesi ardından Cumhur Yurdakul'un cezaevinde olduğu bir anda iddiaya göre Fehmi Suat Emur'un avukatı Eylem Tabur, Yurdakul'u ziyaret etmek istedi. Tabur, Yurdakul'la yaptığı görüşmede müvekkili Suat Fehmi Emur hakkındaki ifadesinden dönmesi gerektiğini söyleyerek, eşinin ve ailesinin isimlerinin ve adres bilgilerinin yazılı olduğu bir kağıt gösterdi. Yurdakul'u tehdit eden avukat hakkında dava açıldı.























