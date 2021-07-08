Türkiye Son dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındı

Son dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındı

Türkiye

Son dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Alınan son dakika bilgisine göre; Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade süreci başlatılırken, Aydın'ı teslim almak üzere 1 ekip Türkiye'den Uruguay'a hareket edecek. 

Fatih Aydın, 'Bankacılık Kanununa Aykırılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçlamaları ile aranıyordu.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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