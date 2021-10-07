Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor. Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.





Trabzon Havalimanı'nda sıcak dakikalar yaşanıyor. Bir yolcu uçağına bomba ihbarının yapılmasının ardından havalimanında teyakkuz haline geçildi. Güvenlik önlemleri artarken yolcular tahliye edilmeye başlandı. Bomba imha uzmanı ekiplerin de uçakta arama yapacağı bildirildi.

TRABZON'DA UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Öte yandan TRT Haber'in haberine göre; Kuveyt'ten bu sabah havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

TRABZON VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU: 57 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, BAGAJLAR DETAYLI ARANIYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Uçak güvenli alana alınarak detaylı arama yapıldı. Uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Havalimanı şu an uçuşlara açık. Arama tamamlanarak uçak uçuşuna devam edecek.' açıklamasında bulundu.



