Türkiye Son dakika: Trabzon'da 5 noktada karantina kararı

Son dakika: Trabzon'da 5 noktada karantina kararı

Türkiye

Son dakika: Trabzon'da 5 noktada karantina kararı

Son dakika haberine göre, Trabzon'un Araklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.

06 Haziran 2021, Pazar 20:56 Son Güncelleme:
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Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu.



Açıklamada, Taştepe Mahallesinde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 2 noktada ve Özgür Sokakta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir denildi.

Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon)(DHA)

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