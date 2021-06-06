Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu.









Açıklamada, Taştepe Mahallesinde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 2 noktada ve Özgür Sokakta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir denildi.

Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon)(DHA)



