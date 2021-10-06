Türkiye Son dakika... Trabzon’da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu!

Son dakika... Trabzon’da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu!

Türkiye

Son dakika... Trabzon’da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu!

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 68 öğrenci, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı.

KTÜ Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, iddiaya göre, kampüste dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle bazı öğrenciler, kendi imkanlarıyla gidip, bazıları da sağlık görevlilerince götürülerek, KTÜ TIP Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 68 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı.


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