Türkiye Son dakika... Trabzon'da çatı çöktü! 2 işçi enkaz altında kaldı

Son dakika... Trabzon'da çatı çöktü! 2 işçi enkaz altında kaldı

Türkiye

Son dakika... Trabzon'da çatı çöktü! 2 işçi enkaz altında kaldı

Gelen son dakika haberine göre; Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 2 işçi enkaz altında kaldı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altındaki kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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