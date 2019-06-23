Son dakika... Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Son dakika... Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha Trabzon'un Araklı ilkçesindeki sel felaketinde kaybolanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişi aranıyor.