  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika... Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Son dakika... Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Trabzon'un Araklı ilkçesindeki sel felaketinde kaybolanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişi aranıyor.

23 Haziran 2019, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
A A
Son dakika... Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen ceset, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Araklı Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.

Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle: 

"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner"  İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...