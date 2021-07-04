Türkiye Son dakika: Trafikte şoke eden anlar! 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıttı

Son dakika: Trafikte şoke eden anlar! 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıttı

Türkiye

Son dakika: Trafikte şoke eden anlar! 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıttı

Son dakika haberine göre, İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı. Savunması ise 'pes' dedirtti.

04 Temmuz 2021, Pazar 14:13 Son Güncelleme:
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İstanbul’da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alınarak tutuklandı.

Sürücünün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti.

YARAMAZLIK YAPMIŞYTILIK YAPMIŞ

Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı.

Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.


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