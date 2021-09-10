Türkiye Son dakika! Tramvay durağında dehşet! Sıkıştı, çığlıklarını duyan koştu

Son dakika! Tramvay durağında dehşet! Sıkıştı, çığlıklarını duyan koştu

Türkiye

Son dakika! Tramvay durağında dehşet! Sıkıştı, çığlıklarını duyan koştu

İzmit'te 65 yaşındaki kadın tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıktı. Çığlık atmaya başlayan kadını görenler durumu ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

10 Eylül 2021, Cuma 14:50 Son Güncelleme:
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İzmit'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan G.E. (65) adlı kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı. G.E. itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki Doğu Kışla tramvay durağında meydana geldi. Tramvayı beklerken işaretlenen güvenli alanın dışına çıkan G.E.'nin ayağı, tramvay ile duvar arasına sıkıştı.

Bir anda çığlık atan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli ekipmanlar yardımıyla tramvayı yerinden oynatan itfaiye ekipleri, kadını kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.E., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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