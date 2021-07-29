Futbol Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Futbol

Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Son dakika transfer haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Dorukhan Toköz'ü 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, Toköz'e önümüzdeki sezon için 9 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

29 Temmuz 2021, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, milli oyuncu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur" denildi.

İSTANBUL (DHA)

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