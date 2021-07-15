Futbol Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta

Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta

Futbol

Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, son olarak Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 19:59 Son Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda, bir isim daha resmen açıklandı. Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman'ı da transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Düsseldorf formasıyla 29 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

İSTANBUL(DHA)

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