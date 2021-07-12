Futbol Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Mehmet Topal'ı resmen açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Mehmet Topal'ı resmen açıkladı

Futbol

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Mehmet Topal'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 23:51 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a 'Hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp ayrıca Mehmet Topal için bir video yayımladı.

AA

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