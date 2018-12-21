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Son dakika: 'TRT ekibi alıkonuldu' haberlerine ilişkin Bakanlık'tan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

21 Aralık 2018, Cuma 12:28 Son Güncelleme:
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Son dakika: 'TRT ekibi alıkonuldu' haberlerine ilişkin Bakanlık'tan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TRT haber ekibinin Aden'de, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BEA) tarafından alıkonulduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyu araştırdıklarını belirten Aksoy, "Büyükelçimiz durumdan haberdar, konuyu takip ediyor" dedi.


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