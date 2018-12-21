Son dakika: 'TRT ekibi alıkonuldu' haberlerine ilişkin Bakanlık'tan açıklama Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.