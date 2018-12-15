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Son dakika! Trump 'atama' kararını Twitter'dan duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yerine Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'i vekaleten atayacağını duyurdu.

15 Aralık 2018, Cumartesi 07:42
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Son dakika! Trump 'atama' kararını Twitter'dan duyurdu

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'nin, ülkemize özveriyle hizmet eden John Kelly'nin yerine geçecek isim olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Mick yönetimde olağanüstü işler yaptı. ABD'yi yeniden büyük yapmaya çalışırken, Mulvaney ile çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Öte yandan, Kelly'nin yıl sonuna kadar görevinde olacağını belirten Trump, "O gerçek bir kahraman ve ona hizmetleri için şahsen teşekkür ediyorum." dedi.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2016 yılında Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü'lüğüne aday gösterilen ve adaylığı Senato tarafından 51'e 49 onaylanan Mulvaney, 1883'ten beri ABD'nin Güney Carolina eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ilk Cumhuriyetçi siyasetçi ünvanını almıştı.

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