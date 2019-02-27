Son dakika! Trump ve Kim Jong-un bir araya geldi

Kim Jong-un'un açıklamalarından satır başları:

261 gün sonra bir kez daha buluşmayı başardık ve bu geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu. Aynı şekilde sabırla da çaba gösterildi. Ancak bugün buradayız. Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz. Çok teşekkür ederim.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Vietnam bizim için gerçekten kırmızı halıyı serdi. İlk zirvemiz çok başarılıydı. Birçok kişi, her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Umarız bu zirve başarı konusunda denk olacaktır fakat ilişkimiz konusunda attığımız adımlar başarılı. Böyle bir ülkede bir araya gelmek sizinle bir arada olmak harika. Umarız bu zirve ilkinden daha başarılı olacak. Basına da söyledim. Ülkenizin inanılmaz bir ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğiniz olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Size yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz ve yarın için yoğun bir görüşme programımız var. Yarın da basın toplantısı yapacağız.