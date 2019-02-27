Son dakika! Trump'ın danışmanı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Ankara'ya geldi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trump'ın danışmanı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Türkiye’ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara’ya geldi.

ABD yetkilileri güvenlik önemleri altında Kushner’i, Esenboğa Havaalanı Kargo bölümünden çıkardı.

(Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner-Önde)

Kushner'in, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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