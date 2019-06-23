ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın insansız hava aracını kendisini kışkırtmak için vurmadığını, ABD'yi yeni bir anlaşmaya çekmek ve pazarlık yapabilmek amacıyla vurduğunu ifade etti.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de konuşan Trump, Suudi Veliaht Prens ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine değinmediklerini, o konuda konuşmadıklarını ifade etti.