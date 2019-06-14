ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine yönelik saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

Fox News'a verdiği röportajda Trump'ın, "Hürmüz Boğazı kapatılmayacak. Kapansa bile bu uzun sürmeyecek" dediği görülüyor.

Trump, röportajda İran'ı nasıl durduracağı yönünde gelen bir soruya ise, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...



