Türkiye Son dakika: TSK, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor! Sel felaketi sonrası...

Son dakika: TSK, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor! Sel felaketi sonrası...

Türkiye

Son dakika: TSK, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor! Sel felaketi sonrası...

Son dakika haberi...MSB duyurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının arama kurtarma çalışmaları Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında devam ediyor.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetlerimiz 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2 çıkarma gemisi ile selden etkilenen ve ulaşımın güç olduğu bölgelere araç ve malzeme intikali sağlanıyor."

Paylaşımda ayrıca çalışmalara ait görüntülere yer verildi.


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