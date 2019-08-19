Son dakika! TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.