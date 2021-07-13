Türkiye Son dakika: TÜİK sanayi üretimi rakamlarını açıkladı

Son dakika: TÜİK sanayi üretimi rakamlarını açıkladı

Türkiye

Son dakika: TÜİK sanayi üretimi rakamlarını açıkladı

Sanayi üretimi rakamları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre sanayi üretimi yıllık yüzde 40,7 arttı.

13 Temmuz 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı. 

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