Son dakika: TÜİK sanayi üretimi rakamlarını açıkladı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.