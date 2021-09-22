Son dakika... Tüketici güveni açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Güven Endeksi Eylül ayı verileri açıklandı. Yapılan açıklamada endeks yüzde 1,8 artışla 79,7 oldu.
22 Eylül 2021, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı; Ağustos ayında 78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 61,3 iken, Eylül ayında yüzde 2,2 oranında artarak 62,6 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,0 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 78,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,5 oranında artarak 79,0 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 75,3 iken, Eylül ayında yüzde 5,3 oranında artarak 79,3 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.