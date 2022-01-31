Türkiye Son dakika: Tüm seferler iptal edildi! Ulaşıma fırtına engeli

Son dakika: Tüm seferler iptal edildi! Ulaşıma fırtına engeli

Türkiye

Son dakika: Tüm seferler iptal edildi! Ulaşıma fırtına engeli

Son dakika haberine göre, Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya 1 Şubat Salı günü yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 19:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., 1 Şubat Salı günü Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli'den ise saat 11:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE (İHA)

İlgili Haberler
Vaka sayıları yüzde 50’den fazla arttı! O ilimizde kırmızı alarm


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Hakan Çelik
Cinsiyet eşitliğinde öncü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 31 Ocak koronavirüs tablosu! Bakan Koca uyarısını yineledi