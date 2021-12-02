Ekonomi Son dakika: Tüm zamanların en yüksek kapanışı! Borsa İstanbul'dan rekor

Son dakika: Tüm zamanların en yüksek kapanışı! Borsa İstanbul'dan rekor

Ekonomi

Son dakika: Tüm zamanların en yüksek kapanışı! Borsa İstanbul'dan rekor

Borsa, günü yüzde 1,22’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

02 Aralık 2021, Perşembe 18:42 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,22’lik yükselişle tamamladı.

Endeks 22,66 puan artışla 1.880,06 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de yüzde 1,62 değer kazandı.

İSTANBUL (İHA)

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