Son dakika: Tunceli Hozat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
29 Ağustos 2021, Pazar 18:51 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale eden kahramanların özverili çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Olay
OGM'den yapılan daha önceki yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedilmişti.
Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtilmişti.
AA