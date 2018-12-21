Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetleri'nin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800 - 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatılmıştı.

Açıklamada, mağaraya 13 Aralık'tan bu yana karadan ve havadan sürdürülen operasyonla bütün teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı

JETLER MAĞARAYI BOMBALADI

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler, Tunceli ile Ovacık teröristlerin kıstırıldığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan mağarayı bombaladı. Güvenlik güçleri, cumartesi günü saklandıklarını belirlediği mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi günlerce 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin, girişine kurdukları ses sistemiyle Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısı yaptıkları mağaradaki teröristler, ateş açarak karşılık verilmesi ve direnmeleri üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne bilgi verildi. Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan 2 jet, mağarayı akıllı mühimmatla bombaladı. Katlı ve derinliğe sahip mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.