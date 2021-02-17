Türkiye Son dakika! Tunceli'de korkutan deprem

Son dakika! Tunceli'de korkutan deprem

Türkiye

Son dakika! Tunceli'de korkutan deprem

Tunceli'de saat 13:0'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 13:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 13.02'de meydana geldi. Yerin 9.47 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.


Valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DHA


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Örgüt’ün adı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye 50 yıl daha savaşsın istiyorlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Kayağa gidiyorum' deyip intihar eden doktorun 5 sayfalık mektubu ortaya çıktı