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Son dakika! Tunceli'de operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

09 Mayıs 2019, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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Son dakika! Tunceli'de operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

AA

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