Son dakika: Tunceli'deki yangın söndürüldü
Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki orman yanını 3. gününde söndürüldü.
16 Eylül 2021, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 3 günden beri devam eden örtü yangını; karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu bugün kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yangın söndürme helikopterleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.