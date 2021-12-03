Türkiye Son dakika! Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Son dakika! Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Türkiye

Son dakika! Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir jandarmanın kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

03 Aralık 2021, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 1 jandarmanın şehit olduğunu bildirdi.



Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

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