Türkiye Son dakika: Tunceli'nin Buzlutepe mevkisinde yangın!

Son dakika: Tunceli'nin Buzlutepe mevkisinde yangın!

Türkiye

Son dakika: Tunceli'nin Buzlutepe mevkisinde yangın!

Son dakika haberine göre, Tunceli'de Buzlutepe mevkisinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

26 Ağustos 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
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Tunceli'de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahale ettiği belirtildi.


Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin de alanda hazır bekletildiği belirtildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan vatandaşların bölgeye girmemesi istenerek, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.


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