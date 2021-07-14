Türkiye Son dakika... Tünelde feci kaza: Yaralılar var

Son dakika... Tünelde feci kaza: Yaralılar var

Türkiye

Son dakika... Tünelde feci kaza: Yaralılar var

İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içerisinde otomobil, önce önünde giden otomobile ardından acil durum telefon kulübesine çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 00:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Ercan Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Öztürk yönetimindeki otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan otomobil tünel içerisinde bulunan acil durum telefon kulübesine çarparak durabildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücü Ercan Özdemir ile beraberinde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın sonucunda çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)(DHA)

İlgili Haberler
Son dakika... Giresun'da dere taştı: 200 kişi mahsur kaldıMeteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Adalar'ın bitmeyen dertleri…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tam zamanı
Rauf Tamer
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğu Ekspresi'ne sazlı sözlü karşılama