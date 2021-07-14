Son dakika... Tünelde feci kaza: Yaralılar var

Kaza saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Ercan Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Öztürk yönetimindeki otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan otomobil tünel içerisinde bulunan acil durum telefon kulübesine çarparak durabildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücü Ercan Özdemir ile beraberinde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın sonucunda çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)(DHA)



