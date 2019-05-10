Tunus resmi haber ajansı TAP’ta yer alan habere göre, ülkenin güney kenti Safakes'in 65 kilometre açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi yaşamını yitirdi.

Göçmenlerden 16’sının bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilirken, teknenin Libya’dan hareket ettiği tahmin ediliyor.

Denizde arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

BMMYK'nin "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlanan raporunda 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300 olduğu ve bu sayının son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedilmişti.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konulmuştu.







