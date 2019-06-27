Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.

İKİNCİ İNTİHAR SALDIRISI

Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

AA