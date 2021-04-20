Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen videoda askılı tişörtlü bir kişi türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor.

Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.

Adana’da Çoban Dede Türbesi’nde çekip sosyal medyada paylaştığı videoyla tepki toplayan, gittiği Mardin’in Midyat ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan Hazar Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

SEGBİS üzerinden Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Hazar Ş., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



