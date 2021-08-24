Türkiye Son dakika: Turistler dümeni Türkiye'ye kırdı! Büyük artış

Son dakika: Turistler dümeni Türkiye'ye kırdı! Büyük artış

Türkiye

Son dakika: Turistler dümeni Türkiye'ye kırdı! Büyük artış

Türkiye'de ilk 7 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85.4 artarak 10 milyon 88 bin 603 olarak gerçekleşti.

24 Ağustos 2021, Salı 07:33 Son Güncelleme:
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Türkiye’ye gelen turist sayısı temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 oranında artarak, 4 milyon 360 bin 952 olarak gerçekleşti. Türkiye en son Ekim 2019’da 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamıştı.

Temmuzda en çok giriş yapılan sınır kapısı Ankara oldu. İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Edirne, dördüncü sırada Muğla ve beşinci sırada İzmir yer aldı. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke 807 bin 753 kişi ile Rusya olurken ikinci sırada 744 bin 372 turist ile Almanya, üçüncü sırada ise 344 bin 999 turist ile Ukrayna yer aldı. 2021 yılı Ocak - Temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85.4 artarak 10 milyon 88 bin 603 olarak gerçekleşti.


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